Maestre, tras la condena al fiscal general: "En España se sabe el resultado de una sentencia conociendo la ideología del juez"

El periodista defendió que "eso es un hecho evidente que nos dice muy poco de cuál es la justicia en este país". "Yo dije que iba a ser un resultado de cinco a favor y dos en contra, y quiénes eran los cinco que iban a fallar para condenarle y quiénes eran las dos que iban a absolverle", expresó.

Antonio Maestre reaccionó en laSexta Xplica a la condena al fiscal general y señalando que no puede opinar sobre la sentencia "porque no existe", pero afirmó que "España es un país en el que se sabe cuál es la condena sabiendo cuál es la ideología, cuál es el resultado de una sentencia sabiendo cuál es la ideología del juez". "Y eso es un hecho que es evidente y que nos dice muy poco de cuál es la justicia en este país", apostilló.

En este sentido, Maestre señaló que "el 25 de septiembre, cuando salió quiénes eran los jueces que iban a juzgar al fiscal general del Estado", anticipó "cuál era el resultado". "Dije que el fiscal general se podía dar por jodido y a todo el que quisiera escucharme le decía que iba a ser un resultado de cinco a favor y dos en contra, y quiénes eran los cinco que iban a fallar para condenarle y quiénes eran las dos que iban a absolverle", manifestó el periodista.

Así, el escritor declaró que "si hay una sentencia o se recurre al Constitucional", él se compromete a decir "cuál va a ser el resultado de lo que dice el Constitucional". "Lo firmo y voy al notario y os digo cuál va a ser la sentencia, porque eso es lo que pasa cuando hay un juicio con connotaciones políticas que a ninguno se nos escapa", defendió.

