Tensión entre Gonzalo Bernardos y Miriam Jiménez a cuenta de la crisis de la vivienda: "¡Un banco preferirá una familia que un inversor! ¡Qué barbaridad!"

"Se está denegando hipotecas a familias que tienen dos salarios porque ahora interesa que las compren especuladores", critica la socióloga, que recuerda que se ha sacado a los vecinos del centro y, ahora, lo pretender hacer de la periferia.

La socióloga Miriam Jiménez destaca en el plató de laSexta Xplica que el problema de la vivienda "no es un problema del centro" ya que "en la periferia" también pasa, donde en sitios como Fuenlabrada el precio de la vivienda se ha incrementado notablemente. "¿Qué pasaría si no hubiera especuladores?", se pregunta la socióloga, que critica que "el especulador no está aportando ningún tipo de valor": "Es un mero trabajo especulativo y su valor es empobrecer a la sociedad".

"Si no hubiera especuladores, la juventud podría comprarse una vivienda que cinco hace años estaba a 150.000 euros y ahora se vende por 300.000 euros", señala Miriam Jiménez, que insiste en que "hay que construir vivienda, pero también poner límites a los la pueden comprar". "Si no ponemos límites pasa lo que pasa", indica la socióloga, que lamenta que "se está denegando hipotecas a familias que tienen dos salarios porque ahora interesa que las compren especuladores".

Además, asegura que le "encanta" que los especuladores "digan que hay que ir a la periferia": "Vais de cara y decís que vuestro proyecto es expulsar a los vecinos y sacrificar los barrios, que todo el mundo lo sepa". "Primero era sacar a los vecinos normales del centro, ahora, de las periferias, ¿a dónde nos queréis llevar a los vecinos de a pie?, a la pobreza absoluta", concluye la socióloga, no sin antes recordar que "cuando hablamos de la vivienda no hablamos de cualquier bien, sino de la arquitectura del bienestar, de la familia y de la salud mental". Por eso, "una casa es un derecho y ojalá todo el mundo pudiera tener una".

Por su parte, Gonzalo Bernardos interrumpe a la socióloga afirmando que es "una barbaridad" que los bancos prefieran especuladores en vez de familias. "Cómo on le va a interesar a los bancos que compren fondos de inversión esas viviendas cuando las pagan a toca teja", asegura Miriam Jiménez en este vídeo, donde se produce un enfrentamiento con el economista. "No me grites en el oído", pide la socióloga a Bernardos, al que le dice que ella no se ha metido con su "supuesto conocimiento" y que espera el mismo trato de su parte. Puedes ver el momento de tensión y sus argumentos en el vídeo principal de esta noticia.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSextaXplica que laSexta vuelve a emitir esta noche.

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