España sitúa 30 universidades entre las 1.000 mejores del mundo y pierde seis con respecto a 2025

Los detalles Aunque se han caído ocho con respecto al año pasado, se han incorporado dos nuevas al listado Shanghái, la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) y la de Valladolid.

Treinta universidades españolas, con la Universidad de Barcelona a la cabeza, figuran entre las 1.000 mejores del mundo según el listado Shanghái 2026. Este año, España cuenta con 30 universidades en el ranking, ocho menos que en 2025, pero con la incorporación de la Universidad Rey Juan Carlos y la de Valladolid. La Universidad de Barcelona mantiene su liderazgo, situándose entre las 200 mejores. Sin embargo, ninguna universidad española está entre las cien primeras, en un listado dominado por EE.UU. La Universidad de Harvard lidera el ranking por 24 años consecutivos. A nivel europeo, Reino Unido, Alemania e Italia destacan por su número de instituciones en el ranking. El Academic Ranking of World Universities (ARWU), conocido como clasificación de Shanghái, se publica cada año desde 2003 y evalúa seis indicadores. Añade laSexta como tu medio de referencia en Google para no perderte toda la actualidad y el mejor contenido.

Hasta 30 universidades españolas, encabezadas por la de Barcelona, figuran entre las 1.000 mejores del mundo según la lista Shanghái 2026, frente a las 36 de 2025, ya que se han caído ocho respecto de 2025, pero se han incorporado dos nuevas, la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) y la de Valladolid.

La clasificación universitaria más famosa, publicada este sábado, ha revelado las bajas de la Universidad de Cantabria, Baleares, Jaén, Lleida, Carlos III de Madrid, Cádiz, Córdoba y Las Palmas de Gran Canaria, que no figuran este año en el ranking. En contraposición, la Universidad de Valladolid ha vuelto a formar parte en este edición, tras desaparecer del listado el año pasado.

Algunos de estos centros universitarios mejoran su posición y otros la empeoran respecto a la clasificación mundial de 2025, en la que mantiene su liderato la de Barcelona, seguida de la Autónoma de Barcelona, la Complutense, Autónoma de Madrid y Granada.

En el listado por países, España se encuentra en el puesto 23. Sin embargo, una vez más, ninguna universidad española aparece entre las 100 mejores posicionadas en la lista dominada por EEUU.

La Universidad de Barcelona, líder del listado español

Este año, el ranking de los centros educativos españoles ha experimentado algunos cambios respecto al anterior, pero la Universidad de Barcelona mantiene el estatus de los dos años anteriores al situarse entre los 200 primeros puestos, su mejor clasificación.

Entre las diez primeras, la Autónoma de Barcelona y la Complutense mejoran en ambos casos sus tramos (al de 201-300 de las mejores), mientras que en la horquilla 301-400 se mantienen la Autónoma de Madrid, Granada, País Vasco, a excepción de la de Valencia, que ha bajado a este rango del 201-300 del año pasado.

De este 'Top 10' español, en el rango 401-500 están la Politécnica de Valencia, la Pompeu Fabra -que ha bajado del 301-400- y la de Navarra, que ha subido del 501-600. Del total, 13 se sitúan en el mismo tramo, seis lo mejoran y nueve lo empeoran, con la caída más notable en el caso de la Universidad de Salamanca, del 501-600 al 801-900.

Harvard, a la cabeza una vez más

El listado está encabezado, al igual que el año pasado, por la Universidad de Harvard, desde hace 24 años de forma consecutiva, la Universidad de Stanford y el Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT), y completan las diez mejores Cambridge, Berkeley, Princeton, Oxford, Columbia, la Universidad de Chicago y Caltech.

A nivel europeo, Reino Unido suma 57, Alemania 51, Italia 42, Francia 27, Países Bajos 13, Suecia 12, Austria 11, Suiza nueve, Bélgica ocho Dinamarca seis, entre otras. En Europa continental, París-Saclay es la primera y se mantiene como líder en el puesto 13, seguida de la ETH de Zúrich, en el 19.

El Academic Ranking of World Universities (ARWU), más conocido como la clasificación de Shanghái, se publica desde 2003 y la actualiza cada año la Universidad Jiao Tong, situada en esa misma ciudad china. La lista analiza seis indicadores: número de alumnos que han ganado un Nobel o la Medalla Fields; profesores con Nobel o Fields; citas de investigadores; artículos en Nature y Science, rendimiento académico per cápita, y trabajos en el Science Citacion Index Expanded and Social Science Citacion Index.

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