Antonio Maestre, sobre la vivienda: "El pequeño propietario que se rige por las normas del mercado es tan sanguijuela como un fondo de inversión"

Antonio Maestre desmiente que el problema de la vivienda en España sea porque faltan viviendas: "España es de los países ricos de la Unión Europea con mayor porcentaje de viviendas cada 1.000 habitantes".

Antonio Maestre analiza en el plató de laSexta Xplica el problema de la vivienda. "Voy a matizar algunas cosas que se han dicho", afirma el periodista, que confiesa que le cuesta "mantener la profesionalidad" escuchando algunas cosas: "Cuando se ha dicho que el 12% son grandes inversores, eso, como un argumento es bastante pobre porque el mercado no obliga a nadie, sea gran inversor o pequeño propietario, a actuar como una sanguijuela que explote al inquilino".

"A nadie obliga el mercado a poner su alquiler a 1.200 euros, tú lo puedes poner con una rentabilidad sencilla y ayudar a una persona que con un salario normal pueda vivir", afirma Maestre, que destaca que "cualquier pequeño propietario que se rige por las normas del mercado es tan sanguijuela como un fondo de inversión". Además, el periodista desmonta el argumento de que "hay que irse a media hora de la gran ciudad" para encontrar un precio decente: "A media hora de la gran ciudad vivo yo, en Fuenlabrada, que es la segunda ciudad con menos renta de toda la comunidad".

"Solo hay cinco pisos de menos de 1.000 euros en Fuenlabrada", asegura Antonio Maestre, que destaca que "el más barato es de 900 euros": "Así que irse a vivir a media hora no sirve de nada". Sobre que se dice que "el problema es que faltan viviendas, no es verdad", destaca el periodista, que explica en este vídeo que "España es de los países ricos de la Unión Europea con mayor porcentaje de viviendas cada 1.000 habitantes, por encima de Alemania, Países Bajos o Francia".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSextaXplica que laSexta vuelve a emitir esta noche.

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