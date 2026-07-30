Gonzalo Bernardos, tajante con la polémica inmobiliaria de la Comunidad de Madrid: "Ayuso, qué gran metedura de pata"

El economista ve muy posible que con la venta del ático de lujo en el barrio de Chamberí puedan perder dinero debido a que el mercado inmobiliario en el centro de Madrid "está francamente mal".

Más Vale Tarde conecta con el economista Gonzalo Bernardos para analizar la compra por parte de la Comunidad de Madrid de un ático de lujo en el barrio de Chamberí, valorado en 6,3 millones de euros. Solo un día después de que se haya conocido la adquisición, el gobierno regional ha anunciado que se va a vender, junto a otros inmuebles.

Sobre si existe la posibilidad de que puedan perder dinero, el economista indica que el mercado en esa zona de Madrid "está francamente mal". "Las transacciones han bajado muchísimo porque han dejado de venir los ricos latinoamericanos", explica.

El economista indica que muchas empresas han comprado y reformado inmuebles, para así venderlos después, pero algunas han caído en concurso de acreedores y que, para vender rápido, van a tener que vender a un precio inferior al de compra.

"Los madrileños lo que van a perder es el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que serían 378.000 €", indica, "pero, ojito, ese impuesto lo paga una empresa pública porque es una sociedad mercantil de la Comunidad de Madrid".

Bernardos indica que también se van a perder gastos de notario, registro y otros que son, aproximadamente, 6.000 €", añade. El economista duda que lleguen a ganar dinero si lo venden rápido. Bernardos expone que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid tiene un inmueble en la Gran Vía que lleva más de un año en venta y no han conseguido venderlo.

"Ayuso, que gran metedura de pata"

El economista, además, indica que él no conoce ninguna oficina que tenga 200 metros cuadrados de terraza. "De esta compra, lo más sospechoso de todo es cómo para hacer un uso de oficinas, que no está permitido, se compra una terraza espectacular", reflexiona.

"¿Qué sensación te da que de repente vendan el ático, pero, además, lo haga en lote con otros cuatro inmuebles por 20 millones de euros?", plantea, entonces, Marina Valdés. El economista considera que se ha hecho "porque, por alguna razón que yo no llego a creerme del todo, no me lo puedo imaginar, es que a veces los políticos se creen impunes".

"Hay, a veces, meteduras de pata, pero esta de Ayuso es espectacular", sentencia. Así, cree que ha introducido ese tema sentimental alegando que se vende para ayudar a los afectados por los incendios. "Para eso están las partidas extraordinarias, no la venta de patrimonio, ni se compra nada hoy para vender pasado mañana", concluye, "Ayuso, qué gran metedura de pata".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido