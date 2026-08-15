La confesión de una activista tras salir en laSexta Xplica: "Hay gente buena, me han ofrecido un alquiler por 600 euros en el centro de Madrid"

"Hay gente buena y por eso voy a por todos ustedes", afirma la activista Ana González a los propietarios en este vídeo, donde cuenta cómo tras salir en laSexta la llamaron para ofrecerle un alquiler por 600 euros en Madrid.

Ana González, vicepresidenta de CAPFE, asegura en este vídeo de laSexta Xplica que "el problema de los jóvenes no es solo la vivienda, también se debe a la desigualdad de sueldos y la desigualdad de educación y de origen, de una crisis de salud mental y del impacto de la incertidumbre estructural". Por eso, Ana González insiste en que "no es un problema de España, sino también de Europa" ya que es "estructural".

"Gracias, Ana, por haber aportado absolutamente nada", responde en el plató de laSexta Xplica la activista María González, que critica que la vicepresidenta de CAPFE habla desde "sus privilegios". Además, la activista se emociona al recordar los desahucios por los que ha pasado esta semana: "Estoy destrozada, dejemos de decir que son jóvenes, no eran jóvenes, no tenían 20 años, tenían 50 y están en la calle".

"Que venga Jon (constructor) o Ana a decir que no es un problema entre inquilinos y caseros... ¿perdona?, ¿quién está poniendo los alquileres a 1.600 euros?, ¿es el estado?, los están poniendo ustedes, dejen de echarle la culpa a gente que no tiene nada que ver", afirma muy indignada la activista, que recuerda que "la gente no puede pagarlos".

"Es un problema de inquilinos contra propietarios y es un problema se acaba con la huelga de alquileres, dejándolos de pagar y okupando las viviendas", afirma rotunda la joven, que confiesa que, por otro lado, "hay gente buena": "Tras salir en laSexta me llamaron para ofrecerme un alquiler de 600 euros en el centro de Madrid". "Hay gente buena, lo que pasa es que vosotros sois unos especuladores, ese es el problema", asegura la activista a los propietarios del plató, a los que advierte que va a ir "a por ellos".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSextaXplica que laSexta vuelve a emitir esta noche.

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