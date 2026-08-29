Haakon VIII defiende "la democracia" en su primer discurso como rey de Noruega y acoge el legado de su padre: "Ahora es mi turno"

¿Qué ha dicho? El nuevo monarca ha confirmado que el funeral de Harald V se celebrará este domingo y ha hecho suyo, al igual que su padre y el padre de éste, el lema 'Todo por Noruega'.

El nuevo rey de Noruega, Haakon VIII, se ha comprometido a continuar el legado de su padre, Harald V, tras su fallecimiento. En su primer discurso, Haakon expresó su gratitud por el apoyo recibido y destacó la importancia de la democracia y la justicia en la sociedad noruega. Agradeció a su familia, especialmente a su esposa Mette-Marit y a su madre, la reina Sonia, por su apoyo durante este momento difícil. Haakon, de 53 años, recordó el lema familiar "Todo por Noruega" y reflexionó sobre los cambios e incertidumbres actuales en el mundo. El funeral de Harald V, quien falleció tras complicaciones de salud, se celebrará el domingo. El pueblo noruego ha mostrado su solidaridad, llenando la Plaza del Palacio con flores y mensajes de condolencia.

El recién proclamado rey Haakon VIII se ha mostrado este sábado dispuesto a asumir e imprimir su sello a la gran tarea de suceder a su padre Harald V, a quien ha descrito como "seguro" y "cálido", al tiempo que ha agradecido todas las muestras de cariño por parte de la ciudadanía en su primer discurso a la nación noruega. "Ahora que mi padre nos ha dejado, tengo por delante una gran tarea", ha dicho, a la vez que ha confirmado que el funeral se celebrará este domingo.

"Querido padre. Gracias por ser un padre tan bueno para Märtha y para mí. Cálido y seguro. Después fuiste un abuelo cálido y divertido. Un marido afectuoso y atento", ha destacado.

El nuevo rey ha recordado que Harald "siempre fue coherente con sus valores y cumplidor de sus compromisos", que "nunca discriminó a nadie". "Nos apoyaste y cuidaste a todos", ha resaltado. Entre los hitos de Harald, Haakon ha puesto en valor que "pidió disculpas" en nombre de todos a los samis lapones por "las injusticias cometidas en su contra" en referencia a las políticas de asimilación forzosa tales como la prohibición de su idioma o su religión. También ha recordado que era rey durante los 77 asesinatos cometidos por el ultraderechista Anders Breivik el 22 de julio de 2011.

Haakon ha resaltado que Harald les "unió a todos con autoridad natural". "Le voy a echar de menos. Voy a echar de menos su risa", ha añadido.

"Creemos en nuestro Gobierno popular y en la democracia, en una sociedad basada en la ley y la Justicia, creemos en una Noruega donde haya espacio para todos", ha apuntado. "Siempre nos ha recordado en la familia que cada uno debe hacer las cosas a su manera. Encontrar su propio camino. Ser uno mismo. Sucedió a su padre, el rey Olav, quien a su vez sucedió a su padre, el rey Haakon. Ahora es mi turno", ha continuado en sus primeras palabras al país.

También ha agradecido el gran apoyo de su esposa, la reina Mette-Marit, y de sus hijos, y también ha dado las gracias a su madre, la reina Sonia, y a su hermana, Marta Luisa, por la fuerza que le están dando a pesar de estar también de duelo. "De mi familia he aprendido lo importante que es mantenernos unida para ser fuertes, también en los momentos difíciles, y esa unión supone una gran fortaleza para la gran tarea que debe cumplir por Noruega", ha aseverado.

Haakon VIII, de 53 años, ha hecho suyo, al igual que su padre y el padre de éste, el lema 'Todo por Noruega' y ha recordado que el rey Harald acompañó al país en una época de grandes cambios, al tiempo que ha reconocido que el mundo se ha vuelto más inseguro e impredecible de lo que fue durante la mayor parte del reinado de su padre.

También ha destacado el papel de su madre, la reina Sonia, su compañera de vida, quien contribuyó a que, juntos, formaran una sólida pareja real que se complementaba a la perfección, ha afirmado, al recordar que este sábado, se cumplen 58 años desde que contrajeran matrimonio. "Feliz aniversario, querida mamá", ha dicho.

"Estamos de luto"

Haakon también ha agradecido las muestras de apoyo y solidaridad del pueblo noruego: "Estamos de luto. Al mismo tiempo, nos reconforta y nos da fuerzas que tanta gente comparta nuestro dolor. Ha sido una experiencia impresionante y conmovedora ver cómo se llenaba la Plaza del Palacio de gente, flores, mensajes de condolencia y velas".

Harald V murió el viernes en el Hospital del Reino de Oslo, en el que había ingresado el pasado 17 de agosto. Una anemia había obligado a hospitalizar a Harald V, pero su estado se agravó al derivar su dolencia en una infección en la sangre y el pasado jueves su estado era "muy grave".

El féretro del fallecido monarca, el más longevo de Europa, llegó el viernes al Palacio Real bien pasadas las 19.00 hora local (17.00 GMT), a donde había sido trasladado desde el Hospital del Reino, ante la expectación de muchas personas que se agolpaban a lo largo del recorrido para presenciar, bajo una incesante lluvia, el paso del coche fúnebre.

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