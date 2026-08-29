Un ceutí, sobre la violencia en la ciudad: "La provoca la ultraderecha, que la han mandando aquí y está durmiendo en hoteles de lujo"

El vecino de Ceuta ha defendido que ellos son un "pueblo pacífico" en el que "conviven cuatro culturas" y ha afirmado que es "la ultraderecha" la que ha ido a romper la ciudad y a generar violencia.

Rafa, vecino de Ceuta, ha hablado este sábado con laSexta tras la sentada pacífica de la que ha formado parte este sábado en El Príncipe. El hombre ha defendido que ellos son "un pueblo pacífico" y que es la ultraderecha la que ha ido "a romper Ceuta". "Yo no me he manifestado en los días anteriores porque no estoy de acuerdo con esas actitudes", ha expresado, en referencia a los disturbios y violencia que se produjo en las jornadas anteriores.

En este sentido, el ceutí ha manifestado que "el pueblo quiere soluciones", quieren volver a sus vidas. Sin embargo, ha lamentado, cada día están "peor". "Cada día hay más gente y queremos que los recojan de nuestras calles", ha declarado, en referencia a los migrantes, a lo que ha apostillado que la violencia a él no le representa, ni a la mayoría de los que se han manifestado este sábado de forma pacífica.

De esta forma, Rafa ha insistido en que "la violencia la está provocando la ultraderecha". "La han mandado aquí y duermen en hoteles de lujo. Ellos están provocando la violencia. Nosotros aquí vivimos con las cuatro culturas y no tenemos ningún problema con nuestros vecinos. Nuestros hijos se han criado con musulmanes, con indios y con hebreos", ha subrayado el ceutí.

Así, el vecino ha defendido que "el que tiene que solucionar este problema es el Gobierno central". "Que los recojan y que nos los quiten de nuestras calles. No podemos tener a 60.000 personas en nuestros portones. Hay 40.000 personas en mi barriada y no tenemos ni un coche de Policía y el delegado lo sabe y no hace nada", ha denunciado.

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