Un militar señala que el despliegue en Ceuta no es suficiente: "Le hemos pedido al Ministerio de Defensa que mande refuerzos porque están exhaustos"

Marco Antonio Gómez, presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), ha señalado que en la ciudad solo se encuentran los 3.145 militares destinados, una cifra "totalmente insuficiente" para la situación.

El Ejército también está presente en Ceuta para ayudar a aliviar la situación migratoria en la ciudad autónoma, pero con un despliegue "insuficiente".

Así lo ha aseverado en laSexta Xplica Marco Antonio Gómez, presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME): "El problema principal es el personal, pero no es de ahora, lo llevamos denunciando muchos años".

"Las Fuerzas Armadas no son atractivas y como no lo son no hay militares. En Ceuta hay 3.145 militares destinados y esto es totalmente insuficiente para la situación que hay porque no todos están en las calles. Hay en la oficina, de baja o que tienen otros cometidos", ha comentado.

Por ello, el militar ha explicado que han pedido al Ministerio de Defensa "que mande refuerzos porque están exhaustos": "No solamente físicamente, también mentalmente porque estos militares viven en Ceuta y sus familias también".

"La presión que están sufriendo de que les atacan y eso es lo más gordo, pero en el día a día tienen que aguantar insultos porque hay mucha frustración. (...) Yo he estado en Ceuta años y yo he tenido saltos masivos y ya en aquella época faltaban militares", ha concluido.

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