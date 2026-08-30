¿A quién beneficia la situación en Ceuta? Monrosi responde: "A los que han llamado a cazar a migrantes y cabalgan a lomos de la ola xenófoba"

El periodista ha descartado que beneficie al PP "un polvorín de odio y de estallido de violencia social".

¿A quién beneficia la situación en Ceuta? Esa es una de las preguntas que se han respondido en el debate de laSexta Xplica y José Enrique Monrosi ha señalado que es a "los que han llamado a cazar a personas migrantes".

"Yo creo sinceramente que a nadie. ¿A quién beneficia la situación que se está viviendo en Ceuta? Ni siquiera creo que al Partido Popular. No creo que un polvorín de odio y de estallido de violencia social beneficie en nada a un partido como el PP", ha explicado.

Ahora bien, ha señalado a quién sí habría podido beneficiar: "Se me ocurre decir que seguramente beneficiará a los que se están sintiendo un poco atraídos para ir a Ceuta ahora y que no han ido en su vida. Supongo que a Marcos de Quinto le vendrá bien".

"José María Aznar, que no pisó Ceuta ni una sola vez cuando era presidente del Gobierno en dos legislaturas, pues supongo que algún rédito ir a buscar a Ceuta cuando ahora sí ha puesto un pie allí", ha apuntado

Eso sí, ha señalado que definitivamente beneficia a "los que han llamado a cazar a personas migrantes y los que cabalgan a lomos de la ola xenófoba que recorre buena parte de Europa y del mundo, yo creo que para eso es para lo único que es un buen negocio la tragedia que está sucediendo".

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