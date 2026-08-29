Verónica, profesora de Ceuta: "Mi hijo lleva prácticamente sin salir a la calle desde el 30 de julio; no hace nada"

La vecina de Ceuta cree que su vida "va a seguir paralizada hasta diciembre". "No hay ninguna solución", ha denunciado, al tiempo que ha lamentado que "los niños van a empezar el curso con militares en las puertas de los colegios como si fuera una guerra".

Verónica Torres, maestra de Primaria y vecina de Ceuta, ha lamentado en una entrevista con laSexta Xplica que están "igual que el día 30 de julio", hace un mes. "No hay ninguna solución. Se mueve a la gente de un lado para otro sin las soluciones adecuadas", ha denunciado, tras lo que ha expresado que llevan "desde el día 30 haciendo un uso mínimo de los espacios comunes" que tienen para la "ciudadanía porque muchos de ellos, sino la mayoría, son utilizados por los invasores que entraron el día 30".

En este sentido, Torres ha declarado que cree que su "vida va a seguir paralizada hasta diciembre", al tiempo que ha manifestado que la sensación es de "angustia, tristeza, caos e impotencia".

Además, la profesora ha contado que tiene un "peque de 13 años que tiene que incorporarse a sus clases el día 8" y ha lamentado que va a empezar el curso escolar teniendo que "normalizar que haya militares en las puertas de los colegios como si fuera una guerra". "Creo que no hay persona que pueda normalizar esa visión. Piensen si eso pasara en sus ciudades, que su hijo tuviera que ir al colegio y se encontrase una patrulla de militares", ha apuntado.

Así, la vecina de Ceuta ha indicado que su hijo "lleva prácticamente sin salir a la calle desde el día 30 de julio". "Él tenía una vida, que era poder y entrar salir solo, quedar con sus amigos (...) y desde el día 30 mi hijo no hace nada, solo estar en casa", ha concluido.

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