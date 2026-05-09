Susana Díaz habla de "sobreactuación" con el hantavirus: "Somos los políticos los que contribuimos al alarmismo"

La expresidenta de Andalucía ha expuesto en laSexta Xplica que "las crisis sanitarias en España siempre, desde el minuto uno, derivan en crisis institucionales y políticas": "En broncas entre nosotros y eso al final no ayuda ni genera confianza a la gente".

La expresidenta de Andalucía, Susana Díaz, ha estado en laSexta Xplica, donde ha analizado el panorama actual tras las últimas informaciones sobre el brote del hantavirus en el crucero MV Hondius. Por su parte, ha señalado a la "sobreactuación": "Somos lospolíticos los que acabamos contribuyendo al alarmismo en la sociedad".

"Creo que las crisis sanitarias en España siempre, desde el minuto uno, derivan en crisis institucionales y políticas, en broncas entre nosotros, y eso al final no ayuda ni genera confianza a la gente", ha expresado Díaz.

A su vez, dice que de esta manera tampoco transmiten "tranquilidad", que tendría que ser su "principal obligación y deber", el de "transmitir confianza y seguridad a los ciudadanos".

"A mí esta crisis me recuerda más a la del ébola, que me tocó como gobernante, que a la crisis del Covid. Si el impacto no es igual, de alguna forma tiene más similitud, no tiene nada que ver un virus con otro, pero tiene más similitud en la logística y en la propagación del virus", ha añadido.

Asimismo, la expresidenta ha desvelado que le preocupa que "se quejara el Gobierno de Canarias de que la ministra no había tenido la celeridad suficiente en darle la información el primer día".

"Ahí me parece una torpeza fácil de corregir, como en la sobreactuación, que al final somos nosotros mismos los políticos los que acabamos contribuyendo al alarmismo en la sociedad, que no lo veo ponderado con el impacto que puede tener esta emergencia sanitaria".

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