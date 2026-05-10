Ignacio Escolar, sobre el viaje de Ayuso a México: "Ha metido la pata, ha mentido y se ha victimizado"

El periodista ha asegurado en laSexta Xplica que "está bien que los presidentes autonómicos se vayan a ver otros países a traer negocios, lo que está mal es que vayan allí a insultarlos".

El periodista y director de elDiario.es, Ignacio Escolar, ha criticado en laSexta Xplica la actuación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su viaje a México, asegurando que "ha metido la pata, ha mentido y se ha victimizado".

Durante su intervención, Escolar ha afirmado que el problema no reside en que los presidentes autonómicos viajen al extranjero para impulsar relaciones económicas o institucionales, sino en el tono y el contenido de algunas de sus declaraciones.

"Está bien que los presidentes autonómicos se vayan a ver otros países a traer negocios, lo que está mal es que vayan allí a insultarlos", ha señalado el periodista, quien consideró ofensivo para parte de la sociedad mexicana explicarles "cuál es su historia y cómo se escribe su propio país".

Escolar ha comparado la situación con un hipotético escenario en España: "Es como si llega alguien aquí y nos dice que eso de la ñ no le sale en el teclado. Lo tomaríamos exactamente igual".

El director del citado medio también ha abordado la figura de Hernán Cortés, a quien se le tacha de criminal, y ha recordado que en México existe una visión muy crítica sobre el conquistador español. Según explicó, esa percepción no responde únicamente a una reinterpretación contemporánea de la historia, sino que ya en el siglo XVI existían críticas hacia sus actuaciones.

Así, ha acusado además a Ayuso de reaccionar como hace "cada vez que mete la pata", recurriendo a la "mentira y la victimización". En concreto, se ha referido a las declaraciones de la dirigente madrileña sobre supuestas presiones en México relacionadas con los Premios Platino y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

"Es mentira, como así ha dicho el propio hotel, diciendo, 'mire usted, esto no tiene nada que ver con la presidenta de México y nadie amenazó lo que se fuera", ha agregado. "Si tú te dedicas a insultar a todos los mexicanos, pues los mexicanos se apartan. Como han hecho, por cierto, los propios líderes de la derecha aquí, que quitaron a Ayuso y que se están apartando porque ven que mancha", añade.

Así, ha indicado que "ponerte a defender a Hernán Cortés como prueba de las bondades del mestizaje y decir esto de que sin Hernán Cortés no existiría México, ofende a mucha gente y con razón".

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