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Susana Díaz considera "desafortunado" el choque entre el Gobierno y el poder judicial: "Se pueden forzar mucho las costuras"

"Es malo para la democracia y debilita las instituciones. Aunque a corto plazo pienses que puedes ganar un relato, en el largo, podemos estar forzando las costuras demasiado", advierte Susana Díaz.

Susana Díaz considera "desafortunado" el choque entre el Gobierno y el poder judicial: "Se pueden forzar mucho las costuras"

"El Estado de Derecho hay que respetarlo siempre", comienza diciendo Susana Díaz en laSexta Xplica, donde ha hablado sobre el choque entre el Gobierno y el poder judicial. Sin embargo, señala que "no es la primera vez en este país que se habla de 'lawfare'".

La expresidenta de la Junta de Andalucía recuerda que el PP "también hablaba de 'lawfare' cuando la Gürtel. "Todavía recordamos los ataques al juez De Prada", señala.

La política afirma que "el Estado de Derecho es lo que nos protege a todos" y señala que, si se considera que una sentencia o un acto no es justo o conforme a derecho, hay "mecanismos suficientes para poder impugnarlo". "Cuando consideras un juez prevarica, puedes querellarte frente al juez", recalca.

"No creo que sea afortunado el choque entre el Ejecutivo o el Legislativo y el Poder Judicial nunca. Creo que eso es malo para la democracia. Debilita las instituciones. Aunque a corto plazo pienses que puedes ganar un relato, en el largo, podemos estar forzando las costuras demasiado", advierte.

Díaz asegura que ella ha escuchado decir a un senador del PP que el mayor caso de 'lawfare' fue la introducción de un párrafo en la sentencia de la Gürtel "para hacer caer al Gobierno de Mariano Rajoy". "Los mismos que hoy se están rasgando las vestiduras diciendo que defiende el Estado de Derecho", comenta. "No se debe seguir usando 'el manoseo' en un lado y al otro", lamenta.

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