Las diferencias entre José Luis Peñas y Aldama: uno destapó el caso Gürtel y otro declaró con mentiras tras pasar por la cárcel

Entre líneas El PP ensalza la colaboración de Aldama con la justicia y recuerda al Gobierno que indultó a Peñas en 2024.

Tras la condena a José Luis Ábalos por el caso mascarillas, Moncloa centra su atención en Víctor de Aldama, mientras el PP lo compara con José Luis Peñas, quien destapó la trama Gürtel. Los populares elogian a Aldama por colaborar con la justicia, pero el Gobierno rechaza este apoyo, sugiriendo que el PP le incluya en sus listas electorales. Aunque ambos casos comparten similitudes, como evitar la cárcel gracias a su colaboración, difieren en que Peñas grabó y denunció antes de que se conociera la trama. Además, Peñas enfrentó multas, mientras Aldama conservará sus ganancias por comisiones.

Tras la condena a José Luis Ábalos por el caso mascarillas, Moncloa insiste en mirar más a Víctor de Aldama que al que fuera ministro y mano derecha de Pedro Sánchez durante años. Por su parte, el PP trata de equiparar la colaboración con la Justicia del comisionista con la de José Luis Peñas, el concejal del PP que destapó la trama Gürtel.

Los 'populares' ensalzan a Aldama por haber tirado de la manta. "Vale la pena colaborar con la justicia", ha declarado la portavoz, Ester Muñoz. Por su parte, el Gobierno rechaza el apoyo al empresario y Félix Bolaños ha sugerido al PP que haga "público su amor" por Aldama. "Yo les propongo que le metan en las próximas listas electorales del PP", ha sostenido en el Senado.

Aunque el PP ha recordado que Aldama iba a los mítines del PSOE, el ministro de Justicia ha insistido en que algunas de las afirmaciones del empresario eran "difamaciones y mentiras". Por eso, el Ejecutivo se niega a compararle con Peñas, a quien concedió el indulto parcial en 2024 para, como dijo Bolaños, "demostrar que colaborar con la justicia se reconoce y se apoya por parte de este Gobierno".

El caso de Peñas y Aldama tiene algunos parecidos. Por ejemplo, señalaron a políticos, aportaron documentación y evitaron la cárcel gracias al atenuante por confesión. También recibieron una pena muy similar: cuatro años y nueve meses para Peñas, y cuatro años y seis meses para Aldama. Ninguno tuvo que pisar la cárcel ya que, gracias a su colaboración, sus condenas fueron suspendidas.

Las diferencias

No obstante, la gran diferencia parte de que el exconcejal de Majadahonda grabó en secreto a los implicados de la Gürtel y les denunció cuando la trama aún no se conocía.

Entregó 80 horas de grabaciones antes de que el caso llegara a los tribunales para "intentar sacar todas las pruebas posibles y presentarlas donde tenía que presentarlas", abriendo así el caso Gürtel. Por su parte, Aldama no decidió hablar hasta después de pasar más de un mes en la cárcel.

Sin embargo, lo que ocurrió después del juicio fue muy diferente. Peñas fue considerado un "corrupto arrepentido", y Aldama el "nexo corruptor".

Diferente es también su situación económica tras el juicio. Peñas tuvo que afrontar multas y embargos, mientras que Aldama se quedará con los 3,7 millones en comisiones que se embolsó con las mascarillas.

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