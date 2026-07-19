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Susana Díaz: "No me imagino ni a la derecha alemana ni a Meloni abrir las puertas de su Gobierno a un pronazi"

En sus palabras en el programa de José Yélamo, ha criticado al PP por blanquear a personas con tales ideas incorporándoles en sus ejecutivos: "Hay un falangista en el Gobierno de mi tierra".

Susana Díaz: "No me imagino a la derecha alemana abriendo las puertas de su Gobierno a un pronazi, ni a Meloni"

Susana Díaz, en laSexta Xplica, ha hablado sobre la afirmación de varios miembros del PP de que si Feijóo llega a ser presidente lo primero que hará será derogar la ley de memoria histórica. Además, ha recordado que 90 años después del Golpe de Estado de 1936, hay un falangista en el Gobierno de Andalucía.

"Noventa años después, un falangista está en el Gobierno de mi tierra. Estas cosas no pasarían con la derecha alemana", ha expuesto.

Y ha continuado: "No me imagino a la derecha alemana, ni a Meloni con el historial que tiene a sus espaldas, abrir las puertas de su Gobierno a un pronazi".

"Quien blanquea todo esto es quien los incorpora a los gobiernos", ha expuesto.

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