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Reflexión en laSexta Xplica

Maestre, sobre el vicesecretario de Turismo de la Junta, exfalangista: "Vox se nutre de esta gente; Ortega Smith fue insigne seguidor de Falange"

El periodista reaccionó a la "sorpresa" del Gobierno de Juanma Moreno por el pasado falangista de Rafael Sánchez Saus: "La sorpresa solo puede venir desde el desconocimiento, la ignorancia o de no haber atendido a las noticias desde hace años".

Maestre

Antonio Maestre habló en laSexta Xplica sobre Rafael Sánchez Saus, exfalangista y recién nombrado viceconsejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía. El Gobierno de Juanma Moreno se ha mostrado "sorprendido" con el pasado falangista de Sánchez Saus, pero, para Maestre, "la sorpresa en que haya falangistas en Vox creo que solo puede venir desde el desconocimiento, la ignorancia, o simplemente de no haber atendido mínimamente a las noticias desde hace muchísimos años".

En este sentido, el periodista y escritor afirmó que Vox "se nutre de esta gente". "Javier Ortega Smith ha sido un insigne seguidor de Falange, Jorge Buxadé ha sido candidato a Falange Española desde los años 90 en adelante y Kiko Méndez-Monasterio, el 'gurú' de todos, era un ultra de Alianza por la Unidad Nacional, que era un partido hitleriano", subrayó, tras lo que dijo que había cogido a la "cúpula", pero que podría estar dando nombres "eternamente".

"No acabaría el programa y te diría 50, 70 o hasta 100 nombres de miembros de extrema derecha de otros partidos que están en Vox", manifestó, a lo que añadió que "esto es Vox" y que "el PP se ha unido a Vox". "Y si no sabe qué es esto, que nos lea", concluyó.

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