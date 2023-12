Ortega Smith ha agredido al concejal de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, durante un pleno del Senado. Un gesto en el que el sociólogo Rafa López ve "un tema de homofobia y masculinidad tóxicaporque ensalza al macho del sigo XX, el de antes de los años '60". "Hablamos de una ideología que se derrotó en la Segunda Guerra Mundial y que en el sur de Europa lo tuvimos que derrotar mucho más tarde", comenta, aunque "ahora se está reviviendo gracias a la colaboración de algunos partidos políticos", denuncia.

"Estamos hablando de políticos nostálgicos de otras épocas que ya han pasado afortunadamente", critica, y describe a Ortega Smith como "un nostálgico del fascismo y del Franquismo", ya que entiende "la política como fuerza física". "Se ha enfrentado a okupas, fue nadando a Gibraltar y se ha enfrentado a vendedores ambulantes", recuerda.

"Pero esto no es solo es un ADN político, es un proyecto basado en el concepto de enemigo y no de adversario", pero también en los conceptos de "macho de bien y español de bien". "Lo que está haciendo es lógica del enemigo, por lo que la violencia física no tarda en aparecer", manifiesta, y sentencia con que "este es el problema de estas ideologías".