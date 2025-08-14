Tania Sánchez: "Los datos dicen que el votante de Vox sale del Partido Popular"

La analista Tania Sánchez advierte que, cuando la derecha asume y normaliza el discurso de la extrema derecha sobre migración, legitima esos mensajes. Pide propuestas reales y evitar enfrentar a los más vulnerables entre sí.

La analista Tania Sánchez ha hablado sobre la migración, los discursos de odio y el papel de la derecha en Europa. Según explica, "en toda Europa, cuando la derecha institucional asume que la migración es un problema y adopta, aunque sea parcialmente, el discurso de la extrema derecha, termina normalizándolo. Entonces, la ciudadanía que sigue a la derecha tradicional pasa a ver ese discurso como algo legítimo".

Por eso, Sánchez considera que la derecha tiene una gran responsabilidad en este proceso. A su vez, plantea que el verdadero debate debería centrarse en las propuestas concretas —tanto de la derecha como de la izquierda— para resolver los problemas reales de la gente, evitando enfrentar al "último" de la sociedad con el "penúltimo". En su opinión, los líderes de todos los partidos deberían ser conscientes de esto y actuar en consecuencia.

También recuerda que "los votantes de Vox provienen, en gran medida, del Partido Popular".