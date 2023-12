El concejal de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño ha sido entrevistado en laSexta Xplica, donde ha reflexionado sobre la agresión por parte de Javier Ortega Smith durante el transcurso de una moción de urgencia en el Ayuntamiento de Madrid.

"Yo no sabía si iba a establecer contacto físico. En ese momento, me podía esperar cualquier cosa. Encima, cuando se dio la vuelta me dijo: 'Ahora vas y lloras'", ha desvelado Rubiño. El concejal ha indicado que "todas las cuentas de Vox" en las redes sociales ahora están repitiendo ese mensaje: "Supongo que consideran que soy menos hombre que él, o no sé qué problema de masculinidad frágil tienen para hacer esa referencia"

"Quizás tiene un modelo de masculinidad que ellos consideran que no es representativa de ese macho ibérico que ellos ensalzan constantemente y que representan. Yo no soluciono las cosas a tortas como hacen ellos, ni me comporto como un energúmeno o un matón salido de una discoteca a las 6 de la mañana", ha recalcado Rubiño, como puede observarse en el vídeo superior.