Rufián vaticinó en laSexta Xplica que el fiscal general sería condenado "por la cara": "Es una burrada"

Durante la entrevista, grabada antes de la histórica sentencia a Álvaro García Ortiz, el líder de Esquerra Republicana expresó su pensamiento sobre que este sería condenado, al igual que lo piensa sobre la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.

El líder de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha concedido una entrevista en laSexta Xplica en la que ha tratado a fondo las acusaciones a las que se enfrentaba el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Durante el programa, grabado antes de la histórica sentencia al fiscal, José Yélamo preguntaba al catalán si creía que este iba a ser condenado. Por su parte, Rufián contestó sin pestañear, lo tuvo muy claro: "Absolutamente". Así, añadió que Begoña Gómez, la mujer del presidente del país, Pedro Sánchez, también será condenada.

"Lo tengo claro. Igual que tenía claro que iban a entrar nueve personas por la cara por un referéndum". De esta manera, sostiene que ambos serán condenados "por la cara".

En este mismo contexto, señala la exposición de motivos del juez Peinado respecto al juicio de Gómez. "Es una barbaridad. Errores gramaticales, copia de una revista judicial... A Begoña Gómez le metieron malversación porque una asesora suya escribió un mail desde su cuenta. Es una burrada".

"En cuanto al fiscal general del Estado, se está juzgando a un señor porque supuestamente filtró información porque un tipo se enriqueció, que por sorpresa era novio de Ayuso, durante lo peor de la pandemia", añade.

Así, indica que esta información ya la tenía semanas antes "la mitad de la prensa de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez o la fiscal general de Madrid": "Blanco y en botella", sentencia.

