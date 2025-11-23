EEUU planea lanzar panfletos militares sobre Caracas ofreciendo una recompensa por detener a Maduro

¿Por qué es importante? Según ha adelantado 'The Washington Post', la Casa Blanca ha propuesto realizar esta operación psicológica sobre la capital venezolana para seguir estrechando el cerco sobre Maduro.

Estados Unidos continúa su operación contra Nicolás Maduro y planea lanzar panfletos desde aviones militares sobre Caracas, ofreciendo una recompensa de 50 millones de dólares por la captura y condena del presidente venezolano. Según 'The Washington Post', esta operación psicológica busca presionar a Maduro para que dimita o apoyar a la oposición, aunque aún no ha sido autorizada. La acción podría coincidir con el 63 cumpleaños de Maduro, una fecha elegida intencionadamente. No sería la primera vez que EE.UU. utiliza panfletos en operaciones militares, como ocurrió en Irak en 2003. Mientras, Donald Trump mantiene sus amenazas sobre posibles acciones militares en Venezuela.

Estados Unidos prosigue cada día con su operación contra Nicolás Maduro. Y, este domingo, planea que los aviones militares estadounidenses desplegados en el Caribe sobrevuelen Caracas y lancen panfletos militares con una recompensa de 50 millones de dólares para quien detenga y condene al presidente venezolano.

Según ha adelantado 'The Washington Post', citando a fuentes conocedoras del asunto, la Casa Blanca ha propuesto esta operación psicológica para aumentar la presión sobre Maduro y que dimita de su cargo o ayudar a la oposición, aunque las mismas fuentes han explicado que esta misión todavía no ha sido autorizada.

De realizarse, la operación se produciría este mismo domingo, el mismo día del 63 cumpleaños de Maduro, una fecha escogida intencionadamente, y su contenido sería una recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por ayudar a arrestar y condenar al mandatario venezolano.

Aunque no sería la primera vez que EEUU utiliza el lanzamiento de panfletos como una operación militar. Las fuerzas estadounidense ya hicieron lo propio sobre Irak antes de la invasión de 2003, advirtiendo a las tropas iraquíes que no dispararan contra aviones estadounidenses y aconsejando a los ciudadanos que sintonizaran las emisiones de radio del país norteamericano.

Mientras tanto, las amenazas de Donald Trump todavía tienen vigencia. El presidente estadounidense, quien ya advirtió que tenía "más o menos tomada una decisión" sobre cómo proceder ante la posibilidad de una acción militar en Venezuela, ya ha jugado con la posibilidad de ampliar las operaciones actuales, ataques aéreos a supuestas narcolanchas, a objetivos en tierra.

