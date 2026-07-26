Rufián: "Yo no soy objetivo con Zapatero, porque a mí me ha ayudado muchísimo y es mi amigo"

En su entrevista con José Yélamo para laSexta Xplica, Gabriel Rufián admite que no es "objetivo con Zapatero", pero advierte que tiene "ojos en la cara" y reconoce que se siente decepcionado.

"Lo primero que tengo que decir es que yo no soy objetivo con Zapatero", reconoce Gabriel Rufián cuando José Yélamo le pregunta directamente por su opinión acerca de las últimas informaciones y la imputación del expresidente del Gobierno.

El portavoz de ERC sostiene que a él Zapatero le ha "ayudado muchísimo" sin "pedirle nunca nada" e incluso lo considera su "amigo". "Me parece que todo lo bueno que ha pasado en estos seis o siete años en este país ha sido con su mediación", añade.

Rufián cree que Zapatero ha sido el mejor expresidente hasta el momento de este país, aunque nunca le votó: "Soy muy crítico para con la gestión que hace en la crisis de 2008".

Sin embargo, a pesar del cariño que le tiene, cree que hay cosas que no puede explicar: "Las joyas, hijas y el tema 'Plus Ultra'". Para él, sus explicaciones no fueron convincentes. "Y me duele, porque por primera vez me encuentro con alguien que conozco a nivel personal involucrado en según qué cosas", admite.

La pregunta parlamentaria que hizo al día siguiente de que todo saliera a la luz fue "la más dura de los últimos diez años". Estuvo hasta las 4 a.m. leyendo el auto. "Me jode, pero tengo ojos en la cara. Yo no puedo blanquear... y lo que espero es equivocarme".

"Seguramente Aznar tenga 10 millones de euros en joyas en su caja fuerte, regaladas por no sé quién. Pero es que Zapatero es otra cosa. Debería ser otra cosa. La izquierda somos otra cosa. El 'y tú más' en el que está instalado el PSOE es un error terrible, porque es un 'y yo también'", sentencia.

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