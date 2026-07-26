Un incendio con "descuelgues" que avanza de "copa en copa": el fuego en el Valle del Tiétar afecta ya a más de 40.000 personas

¿Qué está pasando? Originado en Burgohondo, las llamas han avanzado hacia el sureste de Ávila afectando a los vecinos de Mijares, Gavilanes, Fresnedilla, Higueras de las Dueñas, Pedro Barnoso, Piedraalaves, La Adrada, Sotillo de La Adrada, Casillas, Santa María del Tiétar, Navahondilla y Casavieja.

El Valle del Tiétar en Ávila enfrenta una crisis por incendios que han devastado más de 150,000 hectáreas en 2026, sextuplicando el terreno quemado respecto al año anterior. En Castilla y León, las llamas, originadas en Burgohondo, han obligado a confinar o evacuar a más de 40,000 personas. Las áreas afectadas incluyen Mijares, Gavilanes y otras localidades. El fuego también ha impactado la zona del Alberche y La Atalaya, avanzando rápidamente debido a condiciones meteorológicas cambiantes. Las evacuaciones se han realizado preventivamente, y las personas desplazadas se distribuyen en lugares como Arenas de San Pedro. Alfonso Fernández Mañueco ha condenado el incendio y planea acciones legales. En Madrid, 12 municipios están evacuados y cuatro confinados.

El Valle del Tiétar, en Ávila, es una de las zonas más afectadas por los incendios de España. Por un fuego que, en 2026, ha calcinado ya más de 150.000 hectáreas multiplicando por seis la cantidad de terreno quemado en las mismas fechas del año pasado. En Castilla y León, la provincia abulense está sufriendo por unas llamas originadas en Burgohondo que mantiene confinadas o evacuadas, tan solo en el Tiétar, a más de 40.000 personas.

Porque a las zonas ya afectadas se han sumado Mijares, Gavilanes, Fresnedilla, Higueras de las Dueñas y Pedro Barnoso. Porque ya estaban esa situación Piedraalaves, La Adrada, Sotillo de La Adrada, Casillas, Santa María del Tiétar, Navahondilla y Casavieja. Porque, en total, son decenas de miles los vecinos que están fuera de sus hogares.

Y es que las llamas han llegado. Han llegado a una zona al sureste de Ávila que ve cada vez más cerca un fuego. Que, además, ha provocado también el desalojo en la zona del Alberche y en La Atalaya. El incendio, favorecido por una meteorología cambiante, no ha dejado de avanzar.

No ha dejado de provocar desalojos preventivos por, como ha contado Nicanor Sen, delegado del Gobierno en Castilla y León, una serie de "descuelgues" en un fuego que avanza "de copa en copa". Los desalojos se han acordado "con tiempo suficiente ante las previsiones meteorológicas", enviando los respectivos Es-Alert a la población afectada.

Las personas evacuadas están siendo distribuidas principalmente entre Arenas de San Pedro, Candelada y Talavera de la Reina, mientras que parte del dispositivo usa ya carreteras de Castlla-La Mancha para facilitar la salida de la población, cuentan en 'Tribuna Ávila'.

Por su parte, Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, ha tildado de "imprudencia" el incendio y ha confirmado que su Gobierno se va a presentar como acusación contra el causante de todo.

En Madrid, mientras, hay un total de 12 municipios evacuados por las llamas mientras que otros cuatro permanecen confinados. En el primero de los casos están Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Aldea del Fresno, Zarzalejo, la pedanía de Peralejo, Rozas de Puerto Real, Cadalso de los Vidrios y Cenicientos; en el segundo, San Martín de Valdeiglesias, Valdemaqueda, Villa del Prado y Pelayos de la Presa.

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