Rufián pide "disculpas" por el "fracaso" de la ley de vivienda: "No fuimos capaces de arrastrar al PSOE a frenar la especulación vía impuestos"

El portavoz de ERC en el Congreso ha reconocido que él negoció y firmó la ley, pero cree han fracasado en este asunto. "Mientras no seamos capaces de disuadir al rico para que no gane más dinero con la vivienda, habremos fracasado", ha expresado.

Gabriel Rufián se ha pronunciado de forma tajante en laSexta Xplica sobre la ley de vivienda. "Lo primero es pedir disculpas porque hemos fracasado. La ley de vivienda es un fracaso. Y yo la negocié y la firmé, pero es un fracaso porque no fuimos capaces de arrastrar al PSOE a frenar vía impuestos enormemente la especulación con la acumulación de vivienda", ha expresado, a lo que ha añadido: "Mientras no seamos capaces de disuadir al rico para que no gane más dinero con la vivienda, habremos fracasado".

Sin embargo, el portavoz de ERC considera que la alternativa a Sánchez es "infinitivamente peor". "Yo no voy a ser jamás responsable de que Feijóo sea presidente con un vicepresidente como Abascal", ha asegurado, al tiempo que ha señalado que él no va "ser responsable del enorme dolor social, de la regresión que eso va a traer".

"Es más, yo aspiro a que mientras ERC esté en el Congreso, apoye a un PSOE sometido a formaciones políticas como nosotros, Bildu o Compromís, porque creo que es el mejor escenario posible", ha defendido Rufián, quien ha querido lanzar un "mensaje de optimismo o realismo" y es que está "convencido de que hay mucha más gente en contra de que un futuro vicepresidente como Abascal diga que hay que bombardear un barco lleno de niños que a favor".

En lo referente a Junts, el político subrayó que "hace dos años que vota con PP y Vox en lo que se refiere a las iniciativas sociales como la reducción de la jornada laboral o la prórroga de alquileres". "Hay una mayoría de derechas en el Hemiciclo que tumban al Gobierno de forma reiterada y yo estoy convencido de que PP, Vox y Junts seguirán votando conjuntamente, porque Junts es un partido de derechas que se ha quitado la careta, si es que algún día la tuvo", ha reflexionado.

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