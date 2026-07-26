Hemeroteca de Equipo de Investigación
A la madre de 'El Patrón' no le gustan las preguntas de Equipo de Investigación: "Me cago en tus muertos"
Un programa de Equipo de Investigación de 2022 mostró la tensa conversación telefónica con la madre de 'El Patrón', señalada como la supuesta "banquera" de 'Los Piños', y el dispositivo policial desplegado en Puerto Serrano contra el narcotráfico.
Conchi, conocida como 'La Latera', es la madre de Francisco Javier Ramos alias 'El Patrón' y señalada por la Guardia Civil como una figura clave y supuesta "banquera" del clan de narcotráfico y blanqueo de capitales conocido como 'Los Piños' en Cádiz. Equipo de Investigación contactaba en 2022 con ella a través de una conversación telefónica.
"Mira, os vais cuantos muertos tenéis. Me cago en tus muertos", respondía ella al ser preguntada por un redactor acerca de su presunta implicación en la trama. "Conmigo no tenéis nada que hablar. Cuando tenga que hablar algo lo haré con el juez que es el que manda. Ustedes mandáis una mierda", estallaba para después colgar.
Mientras tanto, tres patrullas de la Policía Local se dirigían al principal acceso de Puerto Serrano para montar un control. "Deja el coche arrancado", indicaba un agente a otro.
Estaban buscando marihuana y cocaína en este pueblo de 7.000 habitantes. "Tendría que haber 14 policías, dos oficiales y un subinspector. Hay tres plazas de segunda actividad y un funcionario. Ahora mismo faltan ocho policías y dos oficiales. Aquí estamos haciendo lo que podemos", decía uno de los agentes con resignación.
En ese momento, daban el alto a un supuesto miembro del clan que se negó a contestar a las preguntas de los reporteros del programa de laSexta en un principio. "¿Cuánta gente hay que no hace lo que ha hecho mi hijo, que lo han cogido con chocolate?", terminaba diciendo, para después ofrecerse irónicamente a venderle cocaína a la redactora en presencia de los policías.
"Si quieres denunciarlo por injurias...", le recomendaba un agente a la redactora después de que se marchara este individuo.
*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.
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