El viento da un respiro ante los incendios de Madrid y Ávila: se espera que sea el día menos intenso de la semana

¿Por qué es importante?El meteorólogo Álvaro Navarro analiza en el especial de Al Rojo Vivo cómo evolucionará el viento en los principales incendios activos y señala que la jornada ofrece una tregua.

Álvaro Navarro, experto en meteorología, participa en un especial de Al Rojo Vivo para analizar la situación de los incendios forestales en España. En la Sierra Oeste de Madrid, las previsiones son favorables debido a vientos flojos y erráticos, aunque se espera un cambio a vientos del noroeste por la tarde. En el Valle del Tiétar, Ávila, la baja humedad y vientos más fuertes complican la situación. En Castellón, el viento será crucial, ya que se espera un cambio que podría aumentar la humedad pero también la fuerza de las rachas. El incendio comenzó en la sierra de Espadán y preocupa su evolución hacia el parque natural.

Álvaro Navarro, experto en meteorología, interviene en el especial de Al Rojo Vivo dedicado a analizar la última hora de los incendios forestales que mantienen a España en situación de emergencia nacional. Durante su intervención, repasa la previsión meteorológica en algunos de los principales focos activos y explica cómo puede influir la evolución del viento.

En el incendio de la Sierra Oeste de Madrid, las previsiones son favorables. Según explica, la jornada está marcada por "vientos flojos y erráticos", aunque advierte de que "esta tarde será más viento de noroeste". "Hoy es el mejor día, porque el viento va a ser el más flojo de toda la semana", destaca.

La situación es diferente en el Valle del Tiétar, en Ávila. Allí, señala, la humedad es "bastante baja", en torno al 40 % o incluso por debajo, mientras que el viento "sopla algo más fuerte", con rachas que pueden alcanzar los 40 kilómetros por hora e incluso los 50 kilómetros por hora en algunos puntos.

En Castellón, el viento será el factor determinante durante las próximas horas porque "va a cambiar en las próximas horas", explica Navarro. El actual viento de poniente está favoreciendo el ascenso de las temperaturas, pero entre las 12:00 y las 13:00 horas se espera un giro. "Viene viento de costa y eso es bueno porque es más húmedo; pero también es malo, porque las rachas van a ser bastante fuertes".

El experto recuerda que el incendio se originó en el este de la sierra de Espadán y que el viento de poniente ha empujado las llamas hacia la costa. Ahora, la principal preocupación es la evolución del fuego tras el cambio de viento, ya que al oeste del perímetro afectado se encuentra buena parte del parque natural de la sierra de Espadán.

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