Revilla: "Lo de las joyas canta en una persona como Zapatero; Aznar puede tener 20 veces más, pero su público no le va a juzgar"

El expresidente de Cantabria ha reconocido que, "sin ser del PSOE", él tiene o tenía a Zapatero "como un ejemplo de trayectoria política y de honestidad". "No se puede tener 1,3 millones en joyas, te regale quien te las regale. Las tienes que devolver y que declarar", ha defendido.

Miguel Ángel Revilla ha reconocido en laSexta Xplica que lo que más le ha "impactado" de la investigación a Zapatero "es el tema de las joyas, aunque no le vaya a ocurrir nada porque seguro que ha prescrito". "Eso de las joyas canta en una persona como él. Quizás en otras personas se pueda considerar normal. Aznar tendrá esas y 20 veces más, pero su público no le va a juzgar como le están juzgando a Zapatero sus militantes o yo, que, sin ser del PSOE, le tengo o le tenía a este señor como un ejemplo de trayectoria política y de honestidad", ha expresado el expresidente de Cantabria.

En este sentido, el político ha defendido que "no se puede tener 1,3 millones en joyas las regale quien las regale". "Tú las tienes que devolver, tú las tienes que declarar y eso va en contra de esa frase que le hemos escuchado en los mítines, de que 'los socialistas estamos acostumbrados a tener poco y dar mucho", ha manifestado Revilla, quien ha destacado que "1,3 millones de euros en joyas no es poco".

Así, el exlíder del PRC ha subrayado que "eso te rompe el esquema de lo que debe ser un socialista a los ojos de los suyos", ya que, ha dicho, "los que votaron a Aznar seguramente estarían encantados de que tuviera más y de que ellos accedieran también a esa manera de acumular riqueza, pero en el caso de Zapatero canta".

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