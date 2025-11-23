Rufián: "Madrid es una ciudad maravillosa, pero desde la aparición de Vox casi cualquier político de izquierdas se tiene que cuidar"

En sus palabras en el programa de José Yélamo, el portavoz de ERC en el Congreso ha afirmado que se están "normalizando actitudes muy peligrosas".

Gabriel Rufián ha hablado con José Yélamo en laSexta Xplica. En sus palabras, el líder de ERC ha comentado la actualidad política de España pero también cómo lleva eso de ser uno de los líderes más conocidos y reconocibles del panorama político.

"Le puedo asegurar que cuando me voy de aquí me olvido. Vivo en un sitio que por suerte es muy bonito. Me meto en el bosque y casi no veo nada porque si no te vuelves loco. Mi entorno es muy normal. Cuando estoy en el parque con los críos los otros padres no me hablan de esto", ha expresado.

Y cuenta qué es lo que peor lleva: "La falta de privacidad, pero cuando escuchaba a un político quejarse de eso pensé 'qué idiota', así que no me voy a quejar... pero me encantaría entrar en un sitio y no ser el foco de atención".

Sin embargo, ha matizado: "No entiendo que haga gente que lleve 20 años en esto y que no les conozca nadie. Eso es que haces algo regu".

Ha advertido, en ese sentido, un asunto con respecto a Madrid: "Es una ciudad maravillosa con gente extraordinaria, pero desde la aparición de Vox casi cualquier político de izquierdas se tiene que cuidar. Se están normalizando actitudes muy peligrosas".

Aún así, hay gente contraria a sus ideas políticas que ve con buenos ojos la figura de Rufián: "Es mejor caer bien que caer mal, y yo no me escondo. Te guste más o te guste menos no se puede decir que oculto lo que soy. Soy republicano, catalán, de izquierdas, independentista... y si te gusta lo que hago, mejor".

