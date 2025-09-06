Camarero alerta sobre la trampa del alquiler de habitaciones: "Le pueden subir el precio cada año sin ningún límite"

El periodista ha indicado que pese a que alquilar una habitación es la opción por la que suelen optar quienes tienen menos recursos, al alquilarla "no hay posibilidad de declararse vulnerable", y solo se puede hacer por un periodo máximo de nueve meses.

Una habitación es, muchas veces, la única opción para aquellos que no pueden alquilar una vivienda por los elevados precios, como ocurre, por ejemplo, en Madrid, Barcelona, Málaga o Donosti. Sin embargo, cabe destacar que el inquilino que accede a una habitación está mucho más desprotegido que el alquila toda una vivienda, ya que, tal y como ha señalado José María Camarero, "no le cubre prácticamente nada de lo que se suele hablar con la vivienda".

"Por ejemplo, el contrato en las habitaciones es, como máximo, de nueve meses, es decir, no se considera una vivienda habitual aunque lo sea, y ahí está parte de la trampa", ha subrayado el periodista económico, a lo que ha añadido que, además, "no hay posibilidad de que se declare vulnerable si no tiene ingresos suficientes para pagar el alquiler". Además, "le pueden subir el precio de la habitación año tras año sin ningún tipo de límite".