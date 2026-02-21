Castro revela qué pensó de Revilla cuando le conoció: "He vivido media vida entre delincuentes, sé distinguir a una persona honrada"

El juez Castro y Miguel Ángel Revilla coinciden por primera vez en laSexta Xplica. Ambos comparten plató para analizar la actualidad política. Antes del debate, el magistrado sorprendió al explicar qué pensó del expresidente cántabro cuando lo conoció.

El programa laSexta Xplica reunió este sábado a dos invitados poco habituales juntos en televisión: el juez Castro y Miguel Ángel Revilla. Ambos coincidieron por primera vez en el plató para analizar distintos asuntos de actualidad.

Antes de comenzar el debate, el jurista quiso compartir la impresión que tuvo del expresidente de Cantabria cuando lo conoció. "En nuestras profesiones hemos aprendido ciertas cosas. Yo por ejemplo que he vivido media vida entre delincuentes creo que me siento autorizado para distinguir a una persona honrada".

Una "persona honrada". Así definió a Revilla. Según explicó, esa fue la razón principal por la que quiso conocerlo en persona. El juez añadió que no fueron "ni sus conocimientos en economía política ni su intención política, era su honradez" lo que despertó su interés.

También destacó la forma de expresarse del exdirigente cántabro. "Alguien que habla como él (Revilla) hablar con esa claridad es porque no tienen nada que ocultar, nada", elogió el magistrado.

