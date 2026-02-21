Revilla y el juez Castro confiesan que hablan "cada semana o cada 15 días": "Es la primera llamada que recibo en mi cumpleaños"

El expresidente de Cantabria revela en laSexta Xplica que cuando se conocieron "se juntó el hambre con las ganas de comer": "A partir de ahí hemos hecho una amistad".

El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y el juez José Castro Aragón se han visto la cara en laSexta Xplica, donde han contado cómo comenzó su amistad. En un primer momento, el cantabró asegura que el magistrado parecía "un hombre decente".

"Intuí que no se iba a amilanar y que las presiones que seguro, aunque no lo admitirá de manera directa o indirecta, seguro le estuvieron llegando, que las iba a soportar porque es un hombre de la ley", dice.

Asimismo, revela que cuando se conocieron "se juntó el hambre con las ganas de comer": "A partir de ahí hemos hecho una amistad que nos hace llamarnos cada semana o cada 15 días".

De esta manera, el expresidente de Cantabria confiesa que la primera llamada que recibe en cada cumpleaños es la del juez Castro, ​que es especialmente conocido por la instrucción del caso Nóos, ​​por el que fue condenado Iñaki Urdangarin, exduque de Palma.