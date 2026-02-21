Revilla, tras escuchar al juez Castro analizar la demanda de Juan Carlos I contra él: "Me quedo más tranquilo"

El magistrado cree que la demanda no le llegará al expresidente de Cantabria y que también era "muy dudoso" que le fueran a condenar.

Miguel Ángel Revilla y el juez José Castro se han visto cara a cara en laSexta Xplica para hablar de diferentes temas. En un momento de la conversación, José Yélamo le pregunta al expresidente de Cantabria si ya le ha llegado la demanda que el rey Juan Carlos I le interpuso.

"No me ha llegado. Fuster-Fabra (su abogado) me dice todos los días lo mismo. Me dice 'baja al buzón a ver si te ha llegado el papel'", explica Revilla. Al escuchar esto, el juez Castro asegura que el papel "no llegará": "Además, creo que habrá caducado el acto de conciliación. Tiene una vida de seis meses, si no lo han modificado. Tendría que volverle a demandar de conciliación si lo que pretende el rey emérito es demandarle civilmente o querellarse".

Posteriormente, ha apuntado que cree que el rey emérito ahora "ha valorado correctamente" su decisión de demandar a Revilla: "Era muy arriesgado".

El magistrado considera que era arriesgado porque no estaba claro que fuera a ganar el proceso judicial: "Este tipo de querellas en las que se enfrenta el derecho a la libre expresión del pensamiento y los límites que tiene, es muy arriesgado. Sobre todo cuando se trata de una persona tan pública como el rey emérito. Que le fueran a condenar, civil o penalmente, era muy dudoso. Y el fracaso del rey emérito hubiera sido descomunal".

Una valoración a la que ha reaccionado Revilla. "Me quedo más tranquilo", ha sentenciado, recalcando que el juez Castro "es una voz autorizada" para hablar de un tema como este.

