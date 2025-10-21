Una representante de víctimas de la DANA, a Mazón sobre su asistencia al funeral: "Que llegue tarde como llegó tarde a la DANA"

Un año después de la devastadora DANA, el próximo 29 de octubre se celebrará un funeral de Estado en homenaje a las víctimas.Una ceremonia que desde la asociación de afectados ya han expresado su rechazo a que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, acuda.

Este miércoles, 29 de octubre, tendrá lugar el funeral de Estado en memoria de las víctimas mortales de la DANA, justo un año después de la catástrofe. La posible presencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha generado una fuerte polémica entre víctimas y vecinos, que critican duramente su gestión de la tragedia y pidan que no asista.

En laSexta Xplica, el programa conectó en directo con Rosa Álvarez, portavoz de las víctimas, quien manifestó con claridad el sentir de muchos afectados: "No queremos verlo. Sabemos que va a estar invitado por protocolo, por su cargo, no él personalmente".

La periodista Loreto Ochando, vecina de Cullera y una de las personas que ha seguido de cerca la instrucción judicial del caso, también fue contundente al valorar el papel del Gobierno valenciano. "Nos hemos dado cuenta de que cada frase que sale de Mazón o de la Generalitat los periodistas la desmentimos días después", señaló.

Además, la periodista criticó el retraso en la activación de la alerta por parte de las autoridades: "La información estaba, otra cosa es que no la quisieran usar. Acabaron mandando la alerta a las 20:11, cuando la mayoría de las víctimas ya se habían ahogado".

El mensaje hacia Mazón ha sido directo por parte de las víctimas y sus portavoces. Mientras Ochando pedía "respeto para los familiares" en duelo: "Lo único que le pido a Mazón es que por una vez respete a las víctimas y las deje llorar tranquilas a los suyos". Rosa Álvarez, por su parte, concluyó su intervención con un mensaje cargado de simbolismo: "Que llegue tarde como llegó tarde a la DANA".

