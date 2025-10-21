Un apagón en Ourense deja a media ciudad sin luz

La ciudad gallega ha vivido un nuevo apagón, aparentemente más corto que el que vivió toda España el pasado mes de abril. El tráfico se vio resentido y muchos barrios ourensanos han estado sin electricidad durante la mañana.

"¿Alguien sabe a qué se debió este miniapagón que hubo hace un rato en Ourense ciudad por lo menos?", pregunta un usuario en las redes sociales. No ha tenido nada que ver con el grave apagón que afectó a toda España el pasado mes de abril, pero ha recordado un poco a aquel día. Las calles de la ciudad gallega se quedaron sin luz en diferentes barrios, provocando problemas en el tráfico, con semáforos apagados y la gente saliendo a las calles para ver qué ocurría.

A lo largo de la mañana, quedó interrumpido el suministro eléctrico en varios barrios de Ourense, afectando, por ejemplo, al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), además de a muchos establecimientos, que no podían atender a sus clientes. El diario ourensano La Región contactó con la empresa Naturgy, que ha explicado que se trata de una incidencia en una línea de media tensión en el Barbaña, que aparentemente sólo afectaba a unos "700 clientes", si bien las maniobras para solucionarla podrían provocar problemas en otros puntos de la ciudad.

El apagón comenzó pasadas las 10:30h de la mañana y en torno a las 11:15h muchos vecinos ya han ido recuperando la corriente eléctrica, que ha sido restablecida de manera progresiva.