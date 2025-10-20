Gonzalo Bernardos, a un inversor que dice que la deuda de España ha subido: "Documéntate"

"La deuda en España cada año sube más, vamos a peor", afirma el inversor Pascual Ariño en este vídeo, donde Gonzalo Bernardos, indignado, le interrumpe tajante: "Tienes la vergüenza de venir aquí sin documentarte".

Afra Blanco y Gonzalo Bernardos debaten con Pascual Ariño, un inversor inmobiliario que en enero se mudó a Andorra y que ha destacado en este vídeo de laSexta Xplica que "los impuestos y muchas cosas han subido" y que el ejemplo "más claro lo tenemos en el impuesto de basuras". Además, el inversor ha subrayado que "una parte muy importante del problema de la vivienda son los impuestos".

Una opinión contraria a la de Afra Blanco, que ha criticado que "la gente se vaya a Andorra porque no quiere contribuir en España": "Tenemos gente aquí sentada que ha cobrado los impuestos de todos y que fue policía y que se ha ido a Andorra porque no quiere contribuir aquí y que sus compañeros y compatriotas cobren". "Esa es la realidad y la desvergüenza", ha lamentado Afra, que ha insistido en que "pagar impuestos es seguridad": "Es precisamente un Estado de Bienestar".

Por su parte, Pascual Ariño ha afirmado que ha habido "cinco años consecutivos haciendo récord de recaudación de impuestos" y ha criticado que "la vida cada vez va a peor y a la gente cada vez le cuesta más llegar a fin de mes". "La deuda en España cada año sube más, cada vez debemos más millones en España, vamos a peor", ha insistido Pascual Ariño en el plató, donde Gonzalo Bernardos no daba crédito al escucharle y le ha interrumpido tajante: "Pascual, documéntate, tienes la vergüenza de venir aquí indocumentado. La deuda PIB ha bajado". "Venga, de verdad, documéntate", le ha insistido el economista.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.