Ahora

análisis

Elizabeth Duvál, sobre el spot de vivienda que indigna a los jóvenes: "Tenemos un Ministerio de Vivienda que no hace nada; lo único que hace es lastrar por no hacer nada"

La escritora y filósofa critica con dureza al Ministerio de Vivienda tras el polémico spot ambientado en 2055, donde tres jubilados comparten piso. La filósofa denuncia la inacción del Gobierno y cuestiona las medidas simbólicas del ministerio.

duval

La escritora y filósofa Elizabeth Duval se ha sumado a las críticas al polémico spot del Ministerio de Vivienda, que ha provocado indignación entre los jóvenes y también dentro del propio gobierno de coalición. El anuncio, ambientado en 2055, muestra a tres jubilados compartiendo piso. Lejos de funcionar como una reflexión, el mensaje fue percibido como una provocación, lo que llevó al Ministerio a retirar la campaña.

"Tenemos un Ministerio de Vivienda que no hace nada. Lo único que hace es lastrar al Gobierno por no hacer nada", ha sentenciado Duval.

Para la escritora, el problema no se limita a este anuncio. "Esta semana, la medida estrella de este ministerio fue anunciar un teléfono, el 047, para que la gente pudiera llamar y quejarse un rato de una situación que su propio Gobierno debería resolver", ha apuntado.

Duval ha concluido que, si el Ministerio sigue sin actuar, "todo lo que se avance por otra parte tampoco servirá de nada".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Aldama traslada al Supremo que entregó 20.000 euros en metálico a Ábalos para comprar un local en Valencia
  2. Mazón se pliega ante Vox para seguir al frente de la Generalitat: elimina el lenguaje inclusivo y la comisión de igualdad
  3. Las comunidades de PP se niegan a enviar a Sanidad los datos de sus cribados de cáncer tras los fallos en la andaluza
  4. Sarkozy ingresa en la prisión de La Santé tras su condena a cinco años de cárcel
  5. Detenido un hombre de 30 años por matar a puñaladas a su pareja de 21 en Villaverde, Madrid
  6. Rosalía anuncia su nuevo disco, 'Lux', con aparición sorpresa y colapsando el centro de Madrid