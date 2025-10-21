Elizabeth Duvál, sobre el spot de vivienda que indigna a los jóvenes: "Tenemos un Ministerio de Vivienda que no hace nada; lo único que hace es lastrar por no hacer nada"

La escritora y filósofa critica con dureza al Ministerio de Vivienda tras el polémico spot ambientado en 2055, donde tres jubilados comparten piso. La filósofa denuncia la inacción del Gobierno y cuestiona las medidas simbólicas del ministerio.

La escritora y filósofa Elizabeth Duval se ha sumado a las críticas al polémico spot del Ministerio de Vivienda, que ha provocado indignación entre los jóvenes y también dentro del propio gobierno de coalición. El anuncio, ambientado en 2055, muestra a tres jubilados compartiendo piso. Lejos de funcionar como una reflexión, el mensaje fue percibido como una provocación, lo que llevó al Ministerio a retirar la campaña.

"Tenemos un Ministerio de Vivienda que no hace nada. Lo único que hace es lastrar al Gobierno por no hacer nada", ha sentenciado Duval.

Para la escritora, el problema no se limita a este anuncio. "Esta semana, la medida estrella de este ministerio fue anunciar un teléfono, el 047, para que la gente pudiera llamar y quejarse un rato de una situación que su propio Gobierno debería resolver", ha apuntado.

Duval ha concluido que, si el Ministerio sigue sin actuar, "todo lo que se avance por otra parte tampoco servirá de nada".

