El Gran Wyoming presentó su nuevo programa, 'Usted está aquí', en laSexta Noche y analizó la actualidad política con José Yélamo.

Sobre Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, considera que es ejemplo de "agresividad, mala educación y falta de respeto sistemáticas".

"Por ejemplo, nunca mira al que le está hablando, esa chulería agresiva y esa violencia que impone en la cámara es innecesaria. Se puede mirar a la gente y contestar porque hemos traspasado una línea roja que ya venía casi dada, esta mujer tiene un cargo institucional, no es una hoooligan de partido", afirma el presentador.

Wyoming cree que Ayuso "debería ser la presidenta de todos los madrileños, de los que la votan y los que no" porque "no puede insultar sistemáticamente a quienes cree que no le votan y considera sus enemigos".

En este sentido, el presentador insiste: "Desde un cargo político, que diga lo que le dé la gana, pero no desde la Presidencia, te digo eso como te digo una Alcaldía".

Por otro lado, Wyoming lanza una reflexión: "Díaz Ayuso y Manuela Carmena son dos perfiles diferentes y no estoy hablando de ideología, sino de educación elemental, hay tal abismo que me desespera que la ciudadanía no sepa distinguirlo".

Por otro lado, el Gran Wyoming recuerda con José Yélamo el momento de tensión cuando El Intermedio conectó con el periodista. Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.