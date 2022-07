En su visita al plató de laSexta Noche, donde presentaba su nuevo programa, 'Usted está aquí', que se podrá ver el próximo domingo en laSexta y la temporada completa en ATRESplayer PREMIUM, El Gran Wyoming dio su opinión sobre las polémicas protagonizadas por Isabel Díaz Ayuso a lo largo de este curso político.

"Me parece que es de una agresividad, una mala educación, una falta de educación sistemática", afirma rotundo el presentador, que considera que se ha traspasado una línea roja: "Esta mujer tiene un cargo institucional, no es una hooligan de partido. Debería ser presidenta de los que la votan y de los que no la votan". En este sentido, Wyoming considera que entre Ayuso y Carmena, dos perfiles distintos al margen de la ideología, "hay tal abismo que a mí me desespera mucho que la ciudadanía no sepa distinguirlo". Puedes ver su reflexión al completo en el vídeo sobre estas líneas.