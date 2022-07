"Franco es el único tipo en la historia de la humanidad que instaura un rey sin que le corresponda por la dinastía", explica Wyoming refiriéndose a Juan Carlos I. En su visita al plató de laSexta Noche, donde presentaba su nuevo programa, 'Usted está aquí', el presentador repasó varios temas de actualidad, entre ellos la monarquía española.

Al hablar sobre el rey emérito, El Gran Wyoming recordó las cartas que le escribió su padre, Don Juan de Borbón: "Cuando hacen la ley de sucesión, le manda una carta demoledora", explica el presentador, en la que "no le acusa de traición pero sí le pregunta qué está haciendo aceptando una corona que no le corresponde" y donde también le decía que "no se entendería una monarquía impuesta por un dictador y sin contar con el beneplácito de la población". "De aquellos polvos vienen estos lodos", sentencia Wyoming en el vídeo sobre estas líneas donde también opina sobre los últimos escándalos del rey emérito.