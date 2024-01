El 48% de las horas extras de los últimos 10 años no fueron pagadas, según el INE. Paloma Martín, responsable de Lideremos Madrid, reflexiona en laSexta Xplica sobre este asunto y pide que no se siga haciendo "políticas de brocha gorda" porque "no funcionan". "Las políticas tienen que funcionar", se muestra contundente.

Aunque, para ella, "el problema no son solo las horas extra, es el miedo de cuando haces horas extra para que no te echen o porque no asciendes". "Todos somos plenamente conscientes de lo que ocurre y esto hay que resolverlo, pero ya", espeta.

A esto se suma que la multa máxima que paga una empresa por no cumplir las horas extra "son 7.500€", informa Paloma Martín. "Las grandes empresas lo pagan por adelantado, mientras que a las pymes y startup las puede matar". "Desde aquí pido que todas las inspecciones de trabajo que hay las aprovechemos y dejamos solo de mirar la norma, sino que estos inspectores pregunten '¿que necesitas?'", añade; y pide: "Basta ya con la brocha gorda. Tenemos que aprender para regular en cada sector lo que se necesita. Hay muchas realidades".