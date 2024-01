Juan Antonio Pérez, camarero de profesión, denuncia en laSexta Xplica que las horas extra no se pagan en hostelería. "Estamos hablando de una mayoría. Esta es la realidad, que no se pagan y no sabemos ni para qué fichamos", critica. "Son cosas fantasma", sostiene, al igual que "las inspecciones de trabajo, que también son fantasma": "Llevo ocho o nueve años trabajando y nadie ha venido a preguntarme a qué hora entro ni a que hora salgo".

"Todas esas cosas no pasan", critica Juan Antonio, que explica la realidad que se vive en hostelería. Y, es que, "a las cuatro de la tarde, con el turno partido, la gente todavía se está tomando el postre, el café o la crema de orujo". "En hostelería ni se cobran las horas extra, ni está a la altura de lo que se tiene que cobrar. Tampoco se cotizan", concluye su intervención con esta contundente crítica, que remata diciendo: "Está todo muy mal".