"Tu sueldo debería ser tan digno como para poder permitirte una vivienda", reflexiona Verónica Sanz en laSexta Xplica al conocer la historia de Benji, un bombero que trabaja en el aeropuerto de Ibiza y vive en una autocaravana.

El joven reconocer que sabía que los alquileres estaban caros en la isla, si bien "esperaba poder encontrar algo asequible y decente". "La única solución para ahorrar algo de dinero fue comprar una autocaravana", asegura, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas.

"Cuando oposité, la idea era acceder a una vida mejor, pero en Ibiza te encuentras que no se puede. Cualquier funcionario de ese nivel no puede acceder a la vivienda y no llega a final de mes", relata Benji, quien asegura que en su trabajo "están bastante asqueados porque es es un sitio de paso: forman a la gente y se les van cuando ya están preparados".