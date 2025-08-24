Debate en laSexta Xplica
La petición de Gonzalo Bernardos tras escuchar a un joven de 30 años que tiene ocho pisos: "No os creáis a los 'vendemotos'"
Después de escuchar a un joven decir que ha conseguido comprar ocho pisos "trabajando de lunes a domingo", el economista no se ha creído su versión y ha pedido a la audiencia que no se crea ese argumento.
Javier Medina, un inversor inmobiliario de 30 años, ha sido capaz de adquirir hasta ocho pisos. Y, como ha desvelado en laSexta Xplica, su 'truco' ha sido "trabajar de lunes a domingo".
Una afirmación que ha provocado la indignación de Gonzalo Bernardos: "¡Venga hombre! ¡Va hombre por favor! Sobre todo a los que nos están viendo, no creáis a los 'vendemotos'. No se consiguen ni ocho ni 17 pisos de la noche a la mañana trabajando".
"Veo que no crees en la meritocracia. Lo que dices es 'que no lo herede tu hijo ya que te has esforzado tú como padre'. Y que te lo expropie el Gobierno mediante impuestos", le replica el inversor inmobiliario.
Además, ha añadido: "En lugar de que lo herede tu hijo, que te lo quite el Estado para que se lo de a otra persona que no se ha esforzado tampoco y que lo reciba él gratis".