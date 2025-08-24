Jorge Calabrés: "Yo quiero ser Pedro Sánchez de mayor; no tuvo responsabilidad cuando fue la pandemia, la DANA, con Ábalos o Cerdán"

"Ante una situación catastrófica, las dos soluciones que ha dado Sánchez han sido una comisión interministerial que ya se había hecho en 2011 y un pacto de Estado contra el cambio climático que ya había prometido en 2022", criticó el subdirector de 'El Español'.

Jorge Calabrés, subdirector de 'El Español', tiró de ironía para criticar al presidente del Gobierno: "Yo quiero ser Pedro Sánchez de mayor; no tuvo responsabilidad cuando la pandemia, cuando la DANA, ni con Ábalos o Cerdán", expresó, tras lo que destacó que "las dos cosas que Mañueco pidió a Sánchez en 2022 fue que fuera cuestión de Estado el tema de los incendios, y que convocara una conferencia de presidentes, y Sánchez no hizo ninguna de las dos cosas".

Así, Calabrés señaló que "las dos soluciones que ha dado Pedro Sánchez son una comisión interministerial que ya se había hecho en 2011 y un pacto de Estado contra el cambio climático que ya había prometido en 2022". "Esas son las soluciones que ha prometido el Gobierno de España ante una situación así de catastrófica", subrayó el periodista.

Además, el subdirector de 'El Español' afirmó que "Puente lo que hizo fue meterse con el PP y con la Junta de Castilla y León porque sabe que hay unas elecciones dentro de medio año", y que "el PSOE es un partido perdedor en la comunidad, por lo que busca un rédito electoral".