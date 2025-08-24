Camarero, tras escuchar a un joven de 30 años que tiene ocho pisos: "Lo que estás contando es el cuento de la lechera..."

El periodista ha cuestionado la historia de un joven de 30 años que ha asegurado haber conseguido comprar ocho pisos después de haber comenzado barriendo con un solo euro.

Tras escuchar a un joven de 30 años explicar cómo ha llegado conseguir tener en propiedad hasta ocho pisos, José María Camarero ha cuestionado la historia en el debate de laSexta Xplica: "Algún pequeño detalle no nos has contado de los ocho pisos (que tiene en propiedad) y que le dices a tu hijo que con un euro empiece a barrer".

"Que tú no lo hayas logrado con la edad que tienes no quiere decir que alguien con 30 años no pueda lograrlo", le replica Javier Medina, el joven en cuestión.

En respuesta, el periodista reitera que hay que tener cuidado con ese tipo de discursos: "Es un cuento de la lechera que está muy bien. Hay mucha gente que se va a creer que empezando a barrer con un euro va a tener ocho pisos. El problema es que hay una determinada gente que tiene mucho patrimonio, que está muy bien, por lo que sea. Entonces el debate es cómo conseguimos que haya igualdad de oportunidades para que la gente que no tiene esas relaciones o patrimonio, por lo menos tenga la misma oportunidad".

"¿Qué se grava? ¿Las herencias? ¿El patrimonio? Algo hay que proponer. No puedes decir que poner un impuesto a los ricos es egoísmo y la envidia porque ocurre en todos los países y hay que ser solidarios", concluye.