Ramón Vila-Rovira, cirujano plástico, defendió en laSexta Xplica que "no es necesario irse a Turquía a operarse teniendo tan buenos médicos en España", y afirmó que "ir a buscar una operación por menos precio es un error", en referencia al negocio del turismo sanitario en Turquía, del que habló Equipo de Investigación el viernes.

Precisamente, Gloria Serra y su equipo mostraron el viernes casos de negligencias médicas que sufrieron pacientes que se operaron en Turquía, como el de Ángel, a quien perforaron el intestino mientras le ponían un bypass gástrico, o el de Maribel, quien regresó a España sin dientes tras tras someterse a una intervención de la boca.

"Yo no aconsejaría a nadie a que fuera a Turquía a operarse, y de esta forma y de esta manera", dijo de forma tajante Ramón Vila-Rovira en laSexta Xplica tras escuchar estos casos, al tiempo que señaló que "el seguimiento de una operación no es cuestión de días, sino de meses". "El paciente puede sufrir, pasarlo mal, hay que quitarle los puntos... No se puede actuar con esta irresponsabilidad tan grande. Las personas no pueden hacer de conejillo de indias", zanjó.