La receta de Gisela Turazzini sobre la vivienda: "Papi Estado tiene secuestrada nuestra oferta, hay que construir"

Gisela Turazzini, ingeniera financiera, analiza en este vídeo el problema de la vivienda en España y asegura que "sacar el manual intervencionista no funciona" ya que el problema "no es la especulación" sino "un tema de demanda".

Gisela Turazzini analizó en el plató de laSexta Xplica el problema de la vivienda en España. Y es que la ingeniera financiera explicó que "sacar el manual intervencionista" en la vivienda "no funciona" porque el problema "no es la especulación", sino "un tema de demanda".

"Para mí, la verdadera causa es un sabotaje causado por la regulación asfixiante de España", destacó la ingeniera, que explicó que hay "impuestos abusivos y dirigentes poco cualificados". Y es que Turazzini criticó que dichos dirigentes "no permiten construir mientras los sueldos están estancados y los jóvenes y personas más vulnerables expulsados del mercado".

"Se compra más que nunca mientras la oferta la tenemos secuestrada desde hace dos años", denunció la ingeniera, que explicó que "la demanda sigue subiendo solo cuando el mercado respira". "Yo, como libertaria que soy defiendo un mercado libre", afirmó la ingeniera financiera, que criticó que "Papi Estado tiene secuestrada nuestra oferta".

Por último, Gisela Turazzini explicó su receta para solucionar el problema de la vivienda: "Es simple, construir señores, sin construcción, nada".

