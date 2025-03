"¿Por qué me tengo que ir yo de mi isla?": La frustración de una madre soltera por el problema de la vivienda

El debate de laSexta Xplica ha girado entorno a la crisis de la vivienda. En el mismo, el sociólogo Alberto Sotillos manifiesta, en respuesta a Carlos Castillo, del sindicato de inquilinos de Madrid, que el Gobierno debería "avalar, financiar, dar seguridad al propietario para que pueda alquilar sin ningún miedo de ningún tipo para que sepa que, si no le pagan, habrá una solución".

El sociólogo expone que ha podido hablar con propietarios y que le han manifestado su miedo. "Todos son felices cuando un inquilino paga", afirma, "no tienen ningún problema, lo que tienen es miedo y el miedo se quita con seguridad y garantías".

"El problema aquí es que yo me tengo que ir de mi isla por este problema", responde Alicia, una madre que sufre este problema, "¿por qué me tengo que ir yo?". "Por que no hay garantías", responde Sotillos, "si tuviera la garantía de decir 'se la voy a alquilar seguro a esta persona porque tiene dinero que me va a dar garantías'".