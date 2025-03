La reacción de Afra Blanco al escuchar que no hay que prohibir los pisos turísticos en zonas tensionadas: "Claro, porque tú haces 'cash'"

La situación de la vivienda ha sido el tema a tratar en el debate de esta semana en laSexta Xplica. Un debate en el que Afra Blanco ha defendido la prohibición de los pisos turísticos en las zonas tensionadas de las grandes ciudades: "Podríamos operar como ha hecho Barcelona diciendo que si estamos en una emergencia habitacional prohibimos los pisos turísticos".

"No resuelves nada con eso, muy poco. Hacer viviendas no es como hacer mascarillas", ha replicado el constructor Rafael Martínez. Cuando Afra Blanco ha vuelto a reiterar su idea, se ha encontrado con la oposición de una propietaria de pisos turísticos: "¡Qué no!".

Ante la negativa, la sindicalista le ha contestado del por qué de su rechazo a la propuesta: "Claro, qué no porque tú hacer cash (dinero)".